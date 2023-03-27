إصابة طالب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض بسبب ركن سيارة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب طالب جامعي نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد جاره بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خلافات بين المجني عليه والمتهم على ركن سيارة أمام العقار الذي يقيمان به وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بإصابة أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن محاسب طعن جاره "طالب جامعي" بسلاح أبيض، بسبب خلاف على ركن سيارة المجني عليه أمام العقار الذي يقيمان به.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.