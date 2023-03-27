اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق سقارة فى البدرشين

الإثنين، 27 مارس 2023 01:46 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق سقارة فى البدرشين حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق سقارة في البدرشين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق سقارة في البدرشين مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 
 

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