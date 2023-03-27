اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 01:36 م
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إشارة مرور.. تعرف على ضوابط سير "النقل الثقيل" بالطرق والمحاور

الإثنين، 27 مارس 2023 01:00 م
إشارة مرور.. تعرف على ضوابط سير "النقل الثقيل" بالطرق والمحاور سير النقل الثقيل أعلى الطرق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور العديد من الضوابط لتنظيم سير النقل الثقيل، بالإضافة إلى العديد من التدابير والإجراءات التى يجب تطبيقها على سائقى النقل الثقيل لمنع وقوع الحوادث، مثلما يحدث بالطرق الرابطة بين المحافظات سواء الصحراوية أو الزراعية، وكذلك الحد من الحوادث التي تتسبب في وفاة الكثير من الأشخاص.

والضوابط هى:

- الالتزام بالسرعة المحددة لسيارات النقل الثقيل.

- الالتزام بمسارات السير المسموح لها السير بها.

- الالتزام بأماكن المواقف المصرح بها.

- مراعاة الحد الأدنى للحمولة المقررة على الطرق، بحد أقصى 2 طن.

- الالتزام بالطرق المخصصة لسير السيارات النقل.

- الالتزام بمواعيد سير النقل الثقيل، وهي من 11 مساء حتى السادسة صباحا.

- عدم السماح بحاملي المواد النفطية والغذائية بالسير في أوقات أخرى.

 

 


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