إسرائيل.. متظاهرون يمينيون يشتبكون مع الشرطة بعد تعليق التعديلات القضائية

وكالات

اشتبك متظاهرون من اليمين مع الشرطة، احتجاجا على تعليق التعديلات القضائية، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه يجب الدخول في مفاوضات، وبنية حسنة، ومنع الانقسام داخل الشعب، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وأضاف أنه قرر تجميد القراءة الثالثة للقوانين المتعلقة بالإصلاحات الدستورية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.

وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.