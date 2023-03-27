إخماد حريق فى حظيرة مواشى بقرية المنشأ الكبرى بالغربية

شهدت قرية المنشأ الكبرى مركز السنطة بمحافظة الغربية نشوب حريق في حظيرة مواشي وتسببت النيران في نفوق رأس ماشية، وتم السيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية المنشأة الكبري.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات ونتج عن الحريق نفوق رأس ماشية.

واصطدمت سيارة بعامود إنارة في البدرشين، مما أسفر عن إصابة نائب رئيس مدينة العياط، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بحادث مروري بالطريق السريع في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة بعامود إنارة مما أدى إلى إصابة نائب رئيس مدينة العياط، وتم نقل المصاب إلى مستشفى البدرشين المركزي، وإزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.