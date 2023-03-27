أول مسلم يتولى المنصب.. حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا خلفا لنيكولا ستورجون

كتبت رباب فتحى

أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي، اليوم الاثنين، فوز حمزة يوسف برئاسة وزراء اسكتلندا، بعد منافسة شرسة، خلفا لنيكولا ستورجون، التي أعلنت استقالتها الشهر الماضى بشكل مفاجئ، وفقا لبى بى سى.

وقبل إغلاق التصويت ظهرًا، قال حمزة يوسف، إنه يريد زيادة الضرائب على الأغنياء بشكل كبير، وفرض ضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة وملاك الأراضي لتمويل تدابير أكثر سخاء لمكافحة الفقر.

وقال يوسف إنه سيستخدم سلطات هوليرود – البرلمان- في ضريبة الدخل وضرائب الممتلكات لزيادة مخصصات الأطفال البالغة 25 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، والتي تُمنح للأسر الأشد فقراً، حيث كان يحاول جذب أصوات من أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

وقال لصحيفة ديلي ريكورد: "أعتقد أن من هم الأكثر ثراءً، والذين يكسبون أكثر، يجب أن يدفعوا أكثر في المجتمع، لا سيما مقابل خدماتنا العامة".

وفي غضون ذلك، حذر حزب الخضر الاسكتلنديين من أن خليفة ستورجون قد يحتاج إلى إبرام صفقات مع الأحزاب النقابية إذا انهار اتفاق تقاسم السلطة بين الحزب الوطني الاسكتلندي مع حزب الخضر في هوليرود.