أول محطة مترو تتقاطع مع الدائرى.. شاهد أحدث محطات الخط الثالث.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل صورا توضح تقدم أعمال تنفيذ محطة الدائري ضمن أعمال تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتمتد هذه المرحلة من الكيت كات بالعجوزة إلى محور الضبعة.

وتعتبر هذه المحطة هى أول محطة مترو تتقاطع مع الطريق الدائرى والأتوبيس الترددي، ما يجعل لها أهمية كبرى.

الجزء 3B بالمرحلة الثالثة

الجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .

محطات الجز 3C بالمرحلة الثالثة

الجزء الثالث 3C، ينفذ بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.

والخط الثالث ممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مروراً بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات وهذا الجزء يعمل الأن، ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة حتى يصل للطريق الدائرى، وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة، وسيتم افتتاح محطات هذا الجزء قريبا

وتمتلك مصر حاليا 3 خطوط مترو أطولهم الخط الأول والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة، ومن المقرر أن يتم مد الخط الأول من المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر، بطول 19 كم و14 محطة، أما الخط الثانى ممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة.