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أوكرانيا تسخر من ستيفن سيجال.. من التمثيل لتدريب الجنود الروس

الإثنين، 27 مارس 2023 09:10 ص
أوكرانيا تسخر من ستيفن سيجال.. من التمثيل لتدريب الجنود الروس ستيفن سيجال
كتبت : شيماء عبد المنعم

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سخرت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، من الممثل الأمريكي سيتفن سيجال، والذي سيشرف على تدريبات قتالية خاصة للجنود الروس وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن تقارير تحدثت عن عزم سيجال تدريب الجنود الروس فنون الدفاع عن النفس، كما ستتضمن التدريبات طرق الهروب من الخصم وتفاديه.

وأضافت: "سيتمكن الجنود الروس بفضل تدريبات سيغال من الفرار من أرض المعركة"، وحسبما نشر موقع nypost فإن سيجال الذي أصبح في عام 2016 مواطنا روسيا، ظهر في افتتاح مركز تدريبي رياضي السبت، وقال إن فنون الدفاع عن النفس يمكن أن تساعد في جعل العالم مكانا أفضل، داعيا إلى تسريع تطوير فن "الأيكيدو" القتالي.

والمركز الجديد سيكون مسخرا لإعداد الشباب للخدمة في القوات المسلحة الروسية، كجزء من مبادرة شاملة سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد منح سيغال، فبراير الماضي، وسام الصداقة، وجاء الإعلان عن منح سيجال وسام الصداقة في مرسوم نشر على بوابة الحكومة الروسية على الإنترنت.

وتمنح الحكومة الروسية هذا الوسام للأشخاص الذين حققوا إسهامات في مجال تحسين العلاقات الدولية.

ويعتبر سيجال مؤيدا قويا لضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وزار العام الماضي بلدة أولينيفكا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، حيث قتل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم تبادلت فيه روسيا وأوكرانيا الاتهامات.

واختارت وزارة الخارجية الروسية سيجال في عام 2018 ليكون مبعوثا إنسانيا لها إلى الولايات المتحدة واليابان.


سيتفن سيجال

الجنود الروس

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