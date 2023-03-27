أوكرانيا تسخر من ستيفن سيجال.. من التمثيل لتدريب الجنود الروس

كتبت : شيماء عبد المنعم

سخرت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، من الممثل الأمريكي سيتفن سيجال، والذي سيشرف على تدريبات قتالية خاصة للجنود الروس وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن تقارير تحدثت عن عزم سيجال تدريب الجنود الروس فنون الدفاع عن النفس، كما ستتضمن التدريبات طرق الهروب من الخصم وتفاديه.

It’s been reported that russia has recruited Steven Seagal to teach martial arts to its soldiers.

Rumor has it that the Seagal-style running technique will be included in the training.

russian soldiers will now be able to run away from their positions with weird hand motions. pic.twitter.com/rEGr2xfwuf — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 23, 2023

وأضافت: "سيتمكن الجنود الروس بفضل تدريبات سيغال من الفرار من أرض المعركة"، وحسبما نشر موقع nypost فإن سيجال الذي أصبح في عام 2016 مواطنا روسيا، ظهر في افتتاح مركز تدريبي رياضي السبت، وقال إن فنون الدفاع عن النفس يمكن أن تساعد في جعل العالم مكانا أفضل، داعيا إلى تسريع تطوير فن "الأيكيدو" القتالي.

والمركز الجديد سيكون مسخرا لإعداد الشباب للخدمة في القوات المسلحة الروسية، كجزء من مبادرة شاملة سيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد منح سيغال، فبراير الماضي، وسام الصداقة، وجاء الإعلان عن منح سيجال وسام الصداقة في مرسوم نشر على بوابة الحكومة الروسية على الإنترنت.

وتمنح الحكومة الروسية هذا الوسام للأشخاص الذين حققوا إسهامات في مجال تحسين العلاقات الدولية.

ويعتبر سيجال مؤيدا قويا لضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وزار العام الماضي بلدة أولينيفكا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، حيث قتل العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم تبادلت فيه روسيا وأوكرانيا الاتهامات.

واختارت وزارة الخارجية الروسية سيجال في عام 2018 ليكون مبعوثا إنسانيا لها إلى الولايات المتحدة واليابان.