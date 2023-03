أوكرانيا تسخر من ستيفن سيجال.. من التمثيل لتدريب الجنود الروس

سخرت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، من الممثل الأمريكي سيتفن سيجال، والذي سيشرف على تدريبات قتالية خاصة للجنود الروس وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن تقارير تحدثت عن عزم سيجال تدريب الجنود الروس فنون الدفاع عن النفس، كما ستتضمن التدريبات طرق الهروب من الخصم وتفاديه.

It’s been reported that russia has recruited Steven Seagal to teach martial arts to its soldiers.

Rumor has it that the Seagal-style running technique will be included in the training.

russian soldiers will now be able to run away from their positions with weird hand motions. pic.twitter.com/rEGr2xfwuf