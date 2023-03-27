أوقاف الأقصر تقدم دروس العصر يوميا فى المساجد الكبرى بالمدن المختلفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" تقديم فعاليات دروس العصر الدينية فى نهار شهر رمضان المبارك، فى المساجد الكبرى برعاية مديرية أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وسط أجواء روحانية مميزة لدعم الأهالى بدروس دينية متنوعة طوال الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد قدم الشيخ حسن منصور امام مسجد العتيق العمرى بمدينة إسنا، دروس دينية على مدار الأيام الماضية خلال شهر رمضان المبارك، والتى تحدث خلالها عن فضائل شهر رمضان المبارك، وقيمة الصيام دينياً وصحياً، بجانب دروس دينية حول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فى نهار شهر رمضان المبارك، وكيف كان يقضي يومه فى الشهر الكريم.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفي إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تشمل الخطة أيضاً التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تبلغ عدد مساجد صلاة التراويح 1274 مسجد، وعدد مساجد الاعتكاف 102 مسجد، وعدد مساجد التهجد 361 مسجد، وعدد مساجد درس العصر 827 مسجد، وعدد مساجد درس السهرة 827 مسجد، وعدد مساجد صلاة عيد الفطر المبارك 1274 مسجد، وذلك بجانب العديد من البرامج الدعوية الآخرى، التى سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.