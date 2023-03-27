أمين عام الأمم المتحدة: آثار العبودية لا تزال ظاهرة فى حياتنا اليومية

كتب- وكالات

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن آثار العبودية لا تزال موجودة في حياتنا اليومية.

وأتت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، الذي يحتفل به كل عام في الـ25 من مارس.

وقال جوتيريش: "يمكننا أن نرى لغة غير إنسانية فيما يتعلق بالرق في مجتمع التفوق الأبيض اليوم".

يشار إلى أن اليوم الدولي السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، تم إعلانه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/122 في ديسمبر 2007.

ومنذ ذلك الحين، وفي هذا اليوم، يتذكر العالم أولئك الذين عانوا وماتوا نتيجة العبودية وتجارة الرقيق، وذلك لزيادة الوعي بتاريخ هذه الظواهر وكيف أثرت على العالم الحديث.