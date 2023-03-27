أخبار مصر.. الرئيس يوجه بتخصيص مليار جنيه لإنهاء قوائم انتظار للحالات الحرجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لدعم إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة.

الحكومة تنفى عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُؤكدةً على توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض "أهلاً رمضان" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن و يكفي احتياجات المستهلكين حوالي ثلاثة شهور ونصف، مُشيرةً إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

المالية: بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل المقبل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة ، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. التموين: ضخ 7 آلاف طن سكر وزيت طعام يومياً ضمن المقررات التموينية أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخازن التابعة لشركتي الجملة ويصل عددها إلى 150 مخزنا رئيسيا بدأت في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر أبريل القادم، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين. التعليم تنفى تغيير مواعيد امتحانات نهاية الترم الثانى.. وتؤكد: تبدأ 6 مايو نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو القادم، وفقا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بالطرق والعظمى بالقاهرة 26 درجة وأسوان31 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الغربية ، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وزير الصحة يوجه بإجراء مسح طبي موسع للكشف عن الأمراض الصدرية ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ملتقى " صحة الرئة " الذي عقد بالتعاون مع أحد المؤسسات لمناقشة خطة التوسع في الخدمات الخاصة بالأمراض الصدرية، وصحة الرئة.