اليوم السابع
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أكرم القصاص
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9 قتلى و74 جريح.. حصيلة ضحايا الكوارث الطبيعية الأخيرة فى أفغانستان

الأحد، 26 مارس 2023 03:58 م
9 قتلى و74 جريح.. حصيلة ضحايا الكوارث الطبيعية الأخيرة فى أفغانستان زلزال - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، أن الكوارث الطبيعية الأخيرة في البلاد، أسفرت عن 9 قتلى و74 جريحا.
 
وبحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك"، قال حسيب الله شيخاني المتحدث باسم الهيئة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث، إن الزلزال الأخير والأمطار الغزيرة والفيضانات، التي ضربت 23 مقاطعة من أصل 34 في أفغانستان، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 74 آخرين.
 
وكان زلزال قوي قد ضرب نهاية الأسبوع الماضي، جبال هندو كوش، ومعظمها يقع في أفغانستان، حسبما ذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي.
 
وضرب الزلزال أفغانستان وباكستان المجاورة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا وإصابة حوالي 100 آخرين في البلدين، إضافة إلى أمطارًا غزيرة وفيضانات مدمرة هذا الأسبوع.

 


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