8 فوائد صحية يجب معرفتها عن عين الجمل.. تناوله بكثرة فى رمضان

إيناس البنا

يعد تناول حبتين من الجوز المنقوع يوميًا له ٨ فوائد، سيتم التحكم في مرض السكري ، وستكون العظام قوية.

وفقا لموقع " Thehealthsite" يحافظ تناول الجوز المنقوع على صحتك بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى على الجسم، منها ما يلى :



يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان الجوز يحتوي على مادة البوليفينول ellagitannins التي تساعد في حماية أنواع مختلفة من السرطان. علاوة على ذلك ، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الجوز تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم.



قلب صحي يساعد الجوز في الحفاظ على صحة قلبك. يساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 في تكوين الكولسترول الجيد عن طريق تقليل الكوليسترول السيئ ، مما يفيد القلب.



مفيد في الحمل يعتبر تناول الجوز مفيدًا أثناء الحمل لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الجوز تساعد على نمو دماغ الطفل الذي لم يولد بعد.



يساعد في إنقاص الوزن يحتوي الجوز على الكثير من البروتين والسعرات الحرارية التي تزيد من التمثيل الغذائي في الجسم ، وتساعد على تقليل الدهون الزائدة في الجسم ، والتحكم في الوزن.



عظام أقوى هناك العديد من المكونات والخصائص الموجودة في الجوز والتي تجعل عظامك وأسنانك قوية وتقلل أيضًا من الالتهابات.



الجوز يزيد المناعة الجوز غني بمضادات الأكسدة ، مما يساعد في زيادة مناعتك ويساعد على حمايتك من العديد من الأمراض.



مفيد في مرض السكري يمكن أن يفيدك تناول الجوز المنقوع في التحكم في مستوى السكر في الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.



يخفف الإمساك الجوز غني بالألياف ، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي. أيضا ، الجوز المنقوع أسهل في الهضم.

صحية تعزز المناعة.