7 مكاسب سياسية واقتصادية لمشروعات الربط الكهربائي.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن المكاسب الاقتصادية والسياسية التى سوف تعود على مصر خلال السنوات المقبلة بعد تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا وأسيا للتحول إلى محور عالمى لتبادل الطاقة، وفيما يلى اهم المعلومات التي تخص التى تخص مشروعات الربط الكهربائى خلال المرحلة القادمة :

1-تستهدف وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 أن تتحول مصر لمحور عالمى للطاقة لنقل الكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائى وفقا لخطة الدولة.

2- سيتم تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة للدول الأوروبية والأفريقية و الخليجيه بالعملة الصعبة و هو ما سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للبلاد.

3- بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 الاف ميجا وات بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه و على احدث نظام وهو نظام التيار المستمر Dc خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

4-بدأت وزارة الكهرباء فى تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات، و الذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

5-انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات من اجمالي 300 ميجا وات من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و يتيح هذا المشروع الربط بين مصر و دول افريقيا.

6-ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً.

7-مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى و تساهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء.