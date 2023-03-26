117 فعالية ثقافية وفنية لقصور الثقافة فى ليالى رمضان بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء ، أن الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، اعتمدت برنامج ليالى رمضان الثقافية والفنية للعام ( 1444هـ - 2023م )، للاحتفال بشهر رمضان المبارك، والذى تنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة، حيث تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على المشاركة الفعًالة مع الجمهور فى شهر رمضان المبارك، من خلال تقديم خدماتها الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الشرائح المجتمعية خلال الشهر الكريم.

وأضاف فريج: وضمن الفعاليات الثقافية والفنية المكثفة بإقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة الكاتب محمد نبيل يقدم فرع ثقافة جنوب سيناء، إدارة أحمد فريج، عدد 117 فعالية ثقافية وفنية لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء، تبدأ السبت العاشر من رمضان , وتختتم السبت الرابع والعشرون من رمضان , وتشمل 32 عرض فنى تتضمن عروض الإنشاد الدينى وعروض الفنون الشعبية أطفال وعروض التلقائيين كبار وأطفال والتى تقدم باقة من الاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث السيناوى، بالإضافة إلى 22 ورشة فنون تشكيلية منها (الربيع - زينة و فانوس رمضان - فن الفوم - المسحراتى - مجسم مسجد).

وعدد 6 ورشة أشغال يدوية للمرأة تتضمن (أشغال صوف - فن حياكة الملابس - فن الإيتامين - إعادة تدوير المستهلاكات - أشغال الخرز ) وتهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق العدالة الثقافية والإقتصادية , بالإضافة إلى 26 محاضرة ثقافية وتوعوية ولقاء حوارى , وعدد 10 أمسيات شعرية للإحتفال بالعاشر من رمضان , وعدد 4 ورش حكى وسرد قصصى تهدف لتعزيز القيم الإيجابية للنشء , وعدد 4 ورشة لتنمية المواهب الفنية الصغيرة فى مجالات إلقاء وكتابة الشعر والرسم والغناء والتمثيل.

تأتى تلك الفعاليات الثقافية والفنية وفق رؤية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة , للمحافظة على التراث والفن والإبداع , وتحقيق العدالة الثقافية وتعزيز قيم الولاء والإنتماء والمحافظة على الهوية الوطنية صرح بذلك الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى.