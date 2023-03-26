وكيل تعليم الغربية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس إدارة بسيون التعليمية

الغربية - مصطفى عادل

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، علي انتظام الدراسة بمدارس المحافظة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال متابعته لمدارس إدارة بسيون التعليمية، وتفقد وكيل الوزارة مدرسة قرانشو الثانوية التجارية، حيث قام بتفقد عدد من الفصول ومعامل الحاسب الآلي، للاطمئنان إلى حسن السير العملية التعليمية.

و شهد امتحان مادة التأمينات بفصل 3/4 جدارات، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، كما شهد حصة لمادة الحاسب الآلي بمعمل الحاسب، حيث أشاد بالمستوى التحصيلي، والتفاعل الطلابي الجيد مع المعلم.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بتسجيل الغياب الالكتروني بصفة منتظمة، والتوجيه بإغلاق خانات دفتر الأمن بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم السماح بالتسجيل في خانات اليوم السابق.

كما وجه بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المدرسة، والاستفادة من الطاقات الطلابية في هذه المرحلة السنية.

كما تفقد مدرسة الشهيد عبد الله ممدوح الصاوي الابتدائية بقرانشو، ووجه بضرورة تسجيل الغياب الالكتروني بصفة منتظمة، وتفعيل الأنشطة الطلابية الجاذبة للطلاب، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، ووجه أيضاً بضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي.