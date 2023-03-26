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هل يحرم حكم الخلع الزوجة من منزل الزوجية؟.. خبير قانونى يجيب

الأحد، 26 مارس 2023 05:00 ص
هل يحرم حكم الخلع الزوجة من منزل الزوجية؟.. خبير قانونى يجيب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضايا محاكم الأسرة تغل أفكار الكثير من المواطنين، وخاصةً قضايا الخلع وما يترتب عليها من أحكام، ويتساءل البعض عن ربط الأحقية فى مسكن الزوجية بالنسبة للزوجة، بالحصول على حكم بالخلع، ومتى تحرم الزوجة من مسكن الزوجية طبقاً للقانون.
 
 
و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية...
 
 
ويقول الخبير القانونى خالد محمد، إن مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة،  فمن حقها شقه الزوجية  حتى في حالة الخلع، ولا ثؤثر الخلع على شقة الزوجيه، بل يؤثر على حقوق الزوجة  كما لايؤثر على نفقة الأطفال فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
 
 
وأضاف الخبير القانون، أنه بالمثل لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضن، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة. 

منزل الزوجيه

حكم الخلع

القانون المصرى

اخبار الحوادث

قائمة المنقولات

مسكن الزوجية



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