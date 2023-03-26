نتنياهو يقيل وزير دفاعه إثر مطالبته بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء

وكالات

أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الخميس الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس الحكومة"، الذى يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذى يحصن بنيامين نتنياهو، الذى يحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيدوه، فيما عارضه 47 عضوا، وتغيب عن جلسة المصادقة عضوا الكنيست عن حزب الليكود، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، وعن حزب شاس موشي أبو طبول، لكن هذا التغيب لم يكن لأسباب تتعلق بخلافات داخل الائتلاف الحكومي، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

وصودق على مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.