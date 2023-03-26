معارض "بأياد واحاتية" تدعمها الوادى الجديد لتسويق منتجات الفخار والكليم والسجاد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تدشين مبادرة لتنظيم معارض تسويقية تحت شعار "بأياد واحاتية" لتسويق منتجات الفخار والكليم والسجاد، والحلي، ومنتجات التجميل الطبيعية من خامات البيئة، وابداعات الرسم بالرمال وذلك على هامش الفعاليات التى يتم تدشنها المحافظة، والتى شهدت إقبالا كبيرا من زوار المحافظة من المشاركين فى الفعاليات بهدف تمكين أصحاب الحرف اليدوية والتوسع في تسويق منتجاتهم، تحت إشراف أمنية مسعود مدير وحدتي السكان وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، حيث شهد المعرض توافد كبير لضيوف المُحافظة، الذين قاموا باقتناء التذكارات المختلفة من منتجات المحافظة اليدوية المحلية.

وجرى تنظيم عدة معارض على هامش الزيارات الرسمية والفعاليات الهامة التى نظمتها المحافظة والتى كانت آخرها مؤتمر سيدات أعمال مصر و المؤتمر البيئي الأول«البيئة والتنمية المستدامة.. اتحضر للأخضر» بالتعاون مع مسؤولي الوحدة بمركزي الخارجة وباريس بمقر جامعة الوادي الجديد تحت إشراف سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ضمن فعاليات والذي نظمتة كلية العلوم، في ضوء توجّه الدولة نحو تمكين أصحاب الحرف اليدوية والتوسع في ترويج منتجاتهم، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

وشهد المعرض توافد كبير لضيوف المؤتمر وطلاب الجامعة الذين قاموا باقتناء التذكارات المختلفة من منتجات المحافظة اليدوية وأشادو بها، ونظرا للإقبال الشديد على المعروضات تقرر تمديد فترة المعرض طوال فترة المؤتمر، حيث تضمّن المعرض العديد من المنتجات المتنوعة، التي شملت أعمال (الخوص، والكليم والسجاد، والحلي، وشنط مصنعة من خامات صديقة للبيئة، ولوحات فنية، وفوانيس وزينة رمضانية) وغيرها.

وكما حقق المعرض الذى جرى تنظيمه على هامش مؤتمر سيدات أعمال مصر نجاحاً لافتاً وأشاد به كل المشاركين في المؤتمر، حيث تفقدت حنان مجدي نائب المحافظ أجنحة المعرض وأشادت بتنوع وجودة المنتجات المعروضة، التي شملت أعمال (الخزف، والخوص، والكليم والسجاد، والحلي، ومنتجات التجميل الطبيعية من خامات البيئة، والرسم بالرمال) وغيرها، مؤكدةً قدرة المنتج المحلي على المنافسة واقتحام الأسواق العالمية، ووجّهت بإعداد قاعدة بيانات بجميع المنتجات المعروضة ومواصفاتها، لتسويقها إلكترونيًا عبر منصة "أيادي مصر" وغيرها من المنصات والجهات المهتمة ومنها مجموعات سيدات الأعمال، بما يسهل الوصول إليها وشراءها في أي وقت، ويعزز فرص أصحاب هذه الحرف في التوسع وزيادة الدخل.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات والكفاءات البشرية التى ساهمت في التفرد بصناعة تلك المنتجات الحرفية والبيئية، كما تزخر بالمقومات البيئية واللوجيستية والتنموية، كما نجحت في زراعة النباتات الطبية والعطرية لجدواها الطبية والاقتصادية العالية، فضلًا عن ريادتها في مجالات زراعة وصناعة التمور، وجهودها للتوسع في تربية دودة القز وإنتاج الحرير. وهي المجالات التي لاقت استحسان الوفود المُشاركة بالمؤتمر وجذبت اهتمامهم.

كما تضمن المعرض الأعمال الفنية بالرسم بالرمال على الخوص والخيش والحجر الزلطى وتستخدم كافة المكونات في أعمالها من بيئة الواحات و الأعمال الفنية الغير تقليدية والحرفية والمشغولات اليدوية التى تتمثل فى صناعات الخوص والتطريز والفخار والنحت على جذوع النخيل وتنفيذ مجسمات فنية تعكس تراث الواحات والتى أبهرت زوار المعرض وحرصوا على اقتناء العديد منها.

ونجحت جهود المحافظة فى إعادة إحياء الحرف اليدوية حيث تم إنشاء حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في واحة الخارجة ضمن منطقة مركز الحرف اليدوية حيث تم تسجيل ومشاركة أكثر من 50 شركة صغيرة ومتناهية الصغر في عدة قطاعات مختلفة بالوادي الجديد مثل المنتجات الحرفية والزراعية وخدمات السياحة البيئية، ومن ثم تصميم شعار كعلامة تجارية لمنتجات هذه الشركات المسجلة بالحاضنة، وتعد حاضنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة نقطة مرجعية للشركات الصغيرة المسجلة بها وترغب في النمو وجميع الشباب والسيدات بمحافظة الوادي الجديد الذين يرغبون في الحصول على تدريبات مهنية ونشر معارفهم على نطاق واسع في إدارة الأعمال والتسويق والإدارة المالية لفتح شركات ناشئة جديدة.

كما تبنت المحافظة مبادرات بناء القدرات وخدمات المشورة المهنية وخدمات التسويق والابتكار لمنتجاتها، وتوفير قروضًا صغيرة لمن يرغب في الحصول عليها والترويج لأفكارهم التجارية الخاصة بهم، وتم تجهيز صالة عرض مستدامة لمنتحات محافظة الوادي الجديد بالقاهرة والتي يمكن أن تساهم في تعزيز منتجات الوادي الجديد، حيث تساهم صالة العرض في تعزيز تسويق منتجات شركات ومؤسسات الوادي الجديد من خلال بيع منتجاتها و تتيح صالة عرض حاضنة المشروعات تقديم تجارب لمنتجات فنية وتفاعلية غير تقليدية، تم إنشاء هذه المساحة وفقًا للمنتجات الفنية الرئيسية بالمحافظة مثل منتجات الفخار والفخار المزخرف بالرمل والسجاد والكليم واللوحات المرسومة بالرمل واللوحات المرسومة بالنار والأرابيسك والمنتجات الخشبية الطبيعية، وتم تجهيز صالة العرض بجميع الأدوات اليدوية اللازمة لجميع أنشطة الورش التي سيتم تنفيذها في صالة العرض لكافة المنتجات الحرفية .















































