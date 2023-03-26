مصرع شخص إثر تصادم سيارة مجهولة مع دراجة بخارية في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه نتيجة تصادم سيارة مجهولة مع دراجة بخارية بالطريق الدائرى أمام جامعة قناة السويس الجديدة وجار نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ تصادم سيارة مجهولة مع دراجة بخارية على الطريق الدائرى أمام جامعة قناة السويس الجديدة.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص.

جار نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثمان المتوفى.