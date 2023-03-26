اليوم السابع
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الأحد، 26 مارس 2023 07:38 م
أكرم القصاص
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مسؤول أمريكى: ضغوط القطاع المصرفى تقرب واشنطن من الركود

الأحد، 26 مارس 2023 07:27 م
مسؤول أمريكى: ضغوط القطاع المصرفى تقرب واشنطن من الركود الدولار الأمريكى
وكالات

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حذر نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، الأحد، من أن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي الأمريكي، في الآونة الأخيرة، واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة، "تقربان الولايات المتحدة من الركود".

وقال كاشكاري، في تصريحات تلفزيونية لقناة CBS "إنها بالتأكيد تقربنا أكثر، الشيء غير الواضح بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق، هذه الأزمة الائتمانية.. ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي.. وهذا شيء نراقبه عن كثب".

 

 


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