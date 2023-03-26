محافظ الوادي الجديد يوجه بتوصيل خط مياه شرب لحي القلقان بالخارجة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، لتركيب خط مياه لخدمة المنطقة المحيطة بمسجد إبراهيم شكرى فى حى القلقان بمدينة الخارجة، وإنشاء دار مناسبات للمسجد بالمساهمة بين الأهالي والمحافظة، ودراسة إمكانية توسعة طريق الشهيد عبدالمنعم زايد المتفرع من شارع النبوي المهندس، لخدمة أهالي الحي وإقامة موقف إنتظار للسيارات.

جاء ذلك عقب الانتهاء من صلاة التراويح بمسجد إبراهيم شكري بحي القلقان الخارجة، وسط جموع المواطنين من المصلين بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعقب أداء الصلاة، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين، حيث وجه باستصلاح وطرح مساحة 400 فدان بقرية الخرطوم مرفقة بالآبار للراغبين في الاستثمار، وإتاحة قاعة الحاسب الآلي الموجودة بمقر بيوت الطلبة لطلاب مدرسة التكنولوجيا، وذلك خلال فترات زمنية محددة ووفقا للقواعد المنظمة.