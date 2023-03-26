محافظ الغربية يتابع موقف تطوير طريق "طنطا - المحلة" خلال اجتماعه بالمسئولين

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير ورصف طريق المحلة الكبرى طنطا وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية وعلى عبد الستار السكرتير المساعد واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة والمهندسة شيماء عامر مدير مشروعات الهيئة.

خلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب تنفيذ الطريق والذي يتم رصفه من خلال هيئة الطرق والكباري بطول 22 كيلو على مرحلتين، الأولى تبدأ من طنطا وحتى كوبري محلة روح وبلغت نسبة التنفيذ بها 40% والثانية تبدأ من كوبري محلة روح وحتى مدخل مدينة المحلة وبلغت نسبة الإنجاز بها 45%.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لعدد آخر من الطرق والتي يتم رصفها من خلال الهيئة في مدن المحافظة، إلى جانب مناقشة عدد من مشروعات الرصف المستقبلية.