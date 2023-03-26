محافظ أسوان: تقديم تسهيلات لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع تغطية مصرف السيل

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك توجيهات لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل، مع العمل على إزالة كافة المعوقات التى تتعارض مع الأعمال المنفذة، وهو الذى ساهم فى إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 مترا.

وأشاد محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، بالدعم اللامحدود من وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لهذا المشروع الذى سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين من خلال القضاء على أكبر بؤرة تلوث بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد على، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان، أن المرحلة الأولى للمشروع التى تم إنهاء التغطية لها تقريباً تمتد فى المسافة من مطلع حى الصداقة الجديدة، وحتى مزلقان السيل الجديد، كما أنه مخطط تقسيم المراحل التالية لتغطية المصرف طبقاً لأحباس، مع مراعاة المناسيب التى تعمل على تحقيق الإنسايبة لحركة جريان المياه بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم على مدار 20 شهرا، بإشراف من الإدارة العامة للتوسع الأفقى بجنوب الوادى التابعة لوزارة الرى، وبتكلفة إجمالية 365 مليون جنيه من أجل تغطية الأجزاء المتبقية من المصرف بأطوال 2530 متر لتحويلها إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ومواقع ترفيهية.