اليوم السابع
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الأحد، 26 مارس 2023 07:37 م
أكرم القصاص
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مجلس وزراء رواندا يوافق على مقترح رئاسي بتعديل دستورى يتعلق بالانتخابات

الأحد، 26 مارس 2023 07:18 م
مجلس وزراء رواندا يوافق على مقترح رئاسي بتعديل دستورى يتعلق بالانتخابات الرئيس الرواندى بول كاجامي
أ ش أ

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تعتزم رواندا تعديل دستورها للسماح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت نفسه، وفقا لقرار مجلس وزراء البلاد في خطوة تستهدف تقليل التكاليف.


وقال مجلس الوزراء إنه وافق على اقتراح قدمه الرئيس بول كاجامي لتعديل دستور البلاد للسماح "بمواءمة توقيت الانتخابات البرلمانية والرئاسية".


ومن المقرر حاليًا إجراء الانتخابات البرلمانية في أغسطس من هذا العام، ولكن إذا تم تنفيذ التغيير الدستوري، فقد يتم تأجيلها إلى العام المقبل ليتم إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.


كانت آخر مرة قامت فيها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بتعديل دستورها في عام 2015. 


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