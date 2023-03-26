جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه وزير الخارجية الجزائري من نظيره الأردني، الذي هنأه فيه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاتصال شكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والملك عبد الله الثاني، لا سيما ما تعلق منها بإطلاق خط الطيران المباشر الجزائر-عمان، وتفعيل لجنة التعاون الاقتصادي، فضلا عن تعزيز التبادلات بين المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.

وبحسب البيان، اتفقا الوزيران على ضرورة برمجة الاجتماعات التحضيرية للاستحقاقات الثنائية المقبلة.