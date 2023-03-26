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والتصدى لقضية ختان الإناث..

مايا مرسى توجه التحية لـ المتحدة للخدمات الإعلامية وتشيد بمسلسل "حضرة العمدة"

الأحد، 26 مارس 2023 11:48 ص
مايا مرسى توجه التحية لـ المتحدة للخدمات الإعلامية وتشيد بمسلسل "حضرة العمدة" مسلسل "حضرة العمدة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمود راغب

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وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التحية لمسلسل "حضرة العمدة"، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدة بأحد مشاهد المسلسل، حيث وقفت العمدة فى وجه جريمة ختان الإناث.
 
وقالت مايا: حوار مكتوب بحرفية عالية جدا، وجاء نصاً "أنا مش هكلمك بالدين ولا بالقانون، رغم إن الدين بيحرم والقانون بيجرم"، حيث ساهمت بطلة المسلسل فى وقف جريمة اغتيال طفلة.
 
وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى تدوينه لها على صفحتها: الله وبنسمع القانون داخل الحوار نصاً، موجهة التحية لكل من ساهم فى هذا العمل الفنى، قائلة: تحية لمواقف في أعمال فنية تقوم بنشر ثقافة الحماية من الجرائم، وتحية للكاتب إبراهيم عيسى، وتحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، وتحية للفنانة روبى حضرة العمدة لما قدمته من مشهد صادق جدا".
 
 

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