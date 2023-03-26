مايا مرسى توجه التحية لـ المتحدة للخدمات الإعلامية وتشيد بمسلسل "حضرة العمدة"

كتب محمود راغب

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التحية لمسلسل " حضرة العمدة "، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيدة بأحد مشاهد المسلسل، حيث وقفت العمدة فى وجه جريمة ختان الإناث.

وقالت مايا: حوار مكتوب بحرفية عالية جدا، وجاء نصاً "أنا مش هكلمك بالدين ولا بالقانون، رغم إن الدين بيحرم والقانون بيجرم"، حيث ساهمت بطلة المسلسل فى وقف جريمة اغتيال طفلة.