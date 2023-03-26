كيف تتجنب التخمة بعد الفطار فى رمضان؟

كتبت نهير عبد النبى

تعتبر وجبة الفطار في رمضان هي الوجبة الأساسية والتي تحتوى على أنواع مختلفة من الطعام وفى الغالب تكون الأكلات دسمة، وحسب مع ذكره موقع webmed فأن بعد تناول وجبة الفطار قد يعانى الكثيرون من التخمة وعسرالهضم، وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب التخمة وهى:

نصائح لتجنب التخمة بعد الإفطار

1: ينصح بكسر الصيام بكوب من العصير او التمر قبل تناول الطعام.

2: ابدأ الطعام بتناول السلطة الغنية بالألياف لإبطاء امتصاص السكر في الدم ، فالحفاظ على مستوى السكر في الدم يحميك من التخمة والخمول.

3: ينصح بتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين، على أن تحتوي كل وجبة على البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية .

4:تناول شرب كوب صغير من الماء أثناء تناول الطعام لتسهيل عملية الهضم.

5:مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء، لتعزيز إفراز العصارات الهضمية المحفزة للهضم لتجنب الغازات.

6: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين وذلك لتجنب التخمة وزيادة الوزن.

كما ينصح بتجنب تناول الأكلات الدسمة واستبدالها بالاكلات الصحية الغنية بالفيتامينات والعناص الغذائية مثل الخضروات والفواكه.