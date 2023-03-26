فوائد تناول السمك فى الإفطار برمضان.. أبرزها تقوية الذاكرة والعضلات

كتبت فاطمة ياسر

بعض الإأشخاص خلال شهر رمضان لا يفضلون تناول الأسماك في الإفطار، اعتقادا أنه يعرضك للشعور بالعطش الشديد، ولكن الأسماك تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وخاصة خلال الصيام، فتناولك له يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر التي فقدها خلال يومه وخلال الصيام.