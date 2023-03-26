غلق منشأتين وتحرير 86 محضرا متنوعا و431 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع مؤكدا على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذا لذلك؛ قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حى شرق بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية لمراقبة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت محور المحمودية وسموحة، بدءا من أول كوبرى 14 مايو حتى كوبرى أنطونيادس مرورا بشارع مصطفى النجار وشارع إدمون فريمون وشارع يحيى المشد وشارع الفردوس والسوق التجارى وشارع مسجد حاتم حتى دوران فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأة وإعدام 12 كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتحرير 21 محضر متنوع والتحفظ على 284 حالة إشغال متنوع وتحصيل مبلغ 1500 جنيه مديونيات صرف صحى.

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وإزالة الإشغالات شملت منطقه المحمره وشارع عبدالله عبد المحسن وشارع مسجد سيدى بشر وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 49 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 20 ألف جنيه

وقام حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لمراقبة الأسواق وإزالة الإشغالات والتعديات إستهدفت شوارع ملك حفنى قبلى والنبوى المهندس والملك وكوبرى المندرة وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير عدد 16 محضر متنوع و13 إنذار وإعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى والتحفظ على 147 حالة أشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 24 ألف جنيه