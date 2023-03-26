عودة صفحة الأمير آرتشى الشخصية للعمل على موقع العائلة المالكة الرسمى

كتبت ريهام عبد الله

عادت الصفحة الشخصية الخاصة بالأمير أرتشي للظهور مرة أخرى على موقع قصر باكنجهام الرسمى، بعد أن ضرب عطل الصفحة لفترة وجيزة بعد ظهر أمس السبت.

توقفت صفحة آرتشى ابن هارى وميجان ماركل، البالغ من العمر ثلاث سنوات، عن العمل، أمس السبت، والذى تم تحديث صفحته فى وقت سابق من هذا الشهر لتعكس لقبه الأمير ومكانه فى ترتيب العرش، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



العطل فى الصفحة

عطل أصاب صفحة الأمير آرتشى

عندما قام المستخدمون بالنقر فوق الصفحة، قامت بإرجاع رسالة خطأ مفادها: "تعذر العثور على الصفحة المطلوبة"، أما اليوم، فعادت الصفحة التى تضمنت اسم آرتشى، الذى سيحتفل بعيد ميلاده الرابع فى نفس يوم تتويج الملك فى 6 مايو المقبل، بلقبه الرسمى، أمير ساسكس.

تبدو الصورة على الصفحة مختلفة قليلاً عن الصورة الأصلية المستخدمة، حيث تبتسم ميجان وهى تنظر إلى ابنها المولود حديثًا، والتُقطت عندما أعلن هارى وميجان عن ولادته للعالم فى عام 2019، وفى الأصل، استخدمت صورة ميجان وهى تبتسم للأمير هاري، فى لقطة تم التقاطها فى نفس المناسبة.



عودة الصفحة للعمل

آرتشى يحتل المرتبة السادسة فى ترتيب العرش

آرتشى، الذى يحتل المرتبة السادسة فى ترتيب العرش، تم تحديث صفحته إلى جانب أخته البالغة من العمر عامًا واحدًا، الأميرة ليليبيت ديانا، فى وقت سابق من هذا الشهر بعد بيان من دوق ودوقة ساسكس أشاروا فيه إلى الألقاب الرسمية لأطفالهم "كحق مكتسب".

تم تحديث خط الخلافة أيضًا ليعكس موقعى الأمير آرتشى والأميرة ليليبت فى المركز السادس والسابع فى ترتيب ولاية العرش، وعلى الرغم من اختفاء صفحة آرشى بالأمس، إلا أن خط الخلافة المحدث ظل كما هو.

وبعد بيان صادر عن هارى وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس يؤكد تعميد الأميرة ليليبيت ديانا فى حفل خاص فى مونتيسيتو، كاليفورنيا، حيث تعيش العائلة الآن، تم إجراء التغييرات على ملفات الأطفال، ومع انتشار خبر تعميد الأميرة ليليبت البالغة من العمر عامًا واحدًا، أشار بيان ساسكس إلى أطفالهم بألقابهم الملكية لأول مرة.