ضبط سيدة استولت على 825 من 4 أشخاص لتوظيفها فى تجارة المفروشات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط سيدة تقيم بدائرة قسم ثان سوهاج ، لقيامها بالنصب على 4 أشخاص يقيمون بدائرة القسم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 825.000 " ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيهاً " ، لتوظيفها فـى مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، تلقى بلاغا يفيد بورود محضرا لقسم أول سوهاج محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو ماجد ث ك ط 44 سنة ترزى ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج و3 آخرين يقيمون دائرة المحافظة، بتضررهم من المدعوة هناء ظ ع م 41 سنة حاصله على معهد فنى صناعى وتقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم، على مبالغ مالية بلغت جملتها " 825.000 " ثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيهاً لتوظيفها فـى مجال تجارة المفروشات وتجهيز العرائس وقاعات الأفراح مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفى بوعدها أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة ، تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.