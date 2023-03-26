صور.. العالم هذا المساء.. الملك تشارلز سيجرى تدريبات لارتداء معطف ذهبى من الحرير بحفل التتويج.. محمد بن سلمان يزور المسجد النبوى و"قباء" ويصلى فى الروضة الشريفة.. تمساح ضخم يقتل آخر فى فلوريدا ويلتهمه

وكالات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة توفير جميع الأخبار العربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، من خلال نشرة شاملة لأهم الأحداث..

الملك تشارلز سيجرى تدريبات لارتداء معطف ذهبى من الحرير بحفل التتويج

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، سيرتدى معطفًا حريريًا ذهبيًا خاصًا فى حفل التتويج، الذى ارتدته والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، خلال حفل تتويجها أيضًا، كما ارتداه أجداده من قبل خلال حفلات التتويج الممثالة فى عصورهم.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أنه خلال الاستعداد والتجهيزات لارتداء الملابس لحفل 6 مايو المقبل، سوف يتدرب الملك تشارلز على ارتداء الثوب المعروف باسمSupertunica ، والذى يشبه الجلباب الكهنوتى.



صورة تخيلية لشكل الرداء الذهبى على الملك تشارلز

الملكة اليزابيث ترتدى الرداء الذهبى فى حفل تتويجها

محمد بن سلمان يزور المسجد النبوى و"قباء" ويصلى فى الروضة الشريفة

زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى ورئيس مجلس الوزراء، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما . وفق "سبق".

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله الحرم النبوي، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأصحاب الفضيلة أئمة وخطباء ومساعدي الرئيس لشؤون المسجد النبوي. عقب ذلك زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مسجد قباء، وأدى ركعتي تحية المسجد.

محمد بن سلمان

جانب من الزيارة

محمد بن سلمان فى المسجد النبوى

تمساح ضخم يقتل آخر فى فلوريدا ويلتهمه

تمكنت المصورة الأمريكية باريرا دانجيلو، من التقاط صور لمشهد مروع، حيث تمساح يأكل تمساحًا آخر فى أورلاندو ويتلاندز بارك فى فلوريدا، ورصدت الصور مشهد مرعب لذيل التمساح الضحية، وهو يتدلى من فم التمساح الأخر.