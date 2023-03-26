صور.. العالم هذا المساء.. الملك تشارلز سيجرى تدريبات لارتداء معطف ذهبى من الحرير بحفل التتويج.. محمد بن سلمان يزور المسجد النبوى و"قباء" ويصلى فى الروضة الشريفة.. تمساح ضخم يقتل آخر فى فلوريدا ويلتهمه

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جانب من الزيارة
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تمساح ضخم يقتل آخر فى فلوريدا ويلتهمه
تمكنت المصورة الأمريكية باريرا دانجيلو، من التقاط صور لمشهد مروع، حيث تمساح يأكل تمساحًا آخر فى أورلاندو ويتلاندز بارك فى فلوريدا، ورصدت الصور مشهد مرعب لذيل التمساح الضحية، وهو يتدلى من فم التمساح الأخر.
وقالت المصورة : لقد شاهدت هذا التمساح وهو يضع فريسته فى فمه،"ضحيته كانت مطوية فى الثلث، إذا كان بإمكانك رؤية عيون التمساح بوضوح، فقد كان يراقبنى طوال الوقت"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
تُظهر الصور، التى تم التقاطها فى الأراضى الرطبة فى مقاطعة أورانج، تمساحًا يمسك بفكيه حول تمساح أصغر بكثير يتدلى من فمه، وكانت دانجيلو، وهى أمريكية من ولاية ميامى، وتعيش فى ميشيجان، فى الواقع على وشك مغادرة الحديقة، لكن صوتًا نبهها إلى الحدث.
تمساح يلتهم اخر
تمساح يلتهم تمساح أصغر
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