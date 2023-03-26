صرف زيادة المعاشات 15% الأسبوع المقبل.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأسبوع المقبل أول شهر أبريل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها وأن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو كما أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 وحتي 30/6/2023 ستستفيد من الزيادة إعتباراً من تاريخ إستحقاق المعاش .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يوجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".

وأشار الرئيس السيسي فى كلمته عقب افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة المنيا، إلى إنه يتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، وأنه يستمع لكل الأصوات من هنا وهناك.

واستجابة لهذه الأصوات، وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

كما وجه الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.