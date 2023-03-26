صحة الإسكندرية: مشروع لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعميمها بالمستشفيات العامة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة "ميرفت السيد" وكيل المديرية للشئون العلاجية عرض نتائج مشاريع تحسين جودة الرعاية الصحية الخاصة بتحسين رضاء المنتفعين حيث تم تطبيق المشاريع في قسمي الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى راس التين العام بقيادة دكتورة "ايناس العجمى" مديرة المستشفى ، وذلم تحت رعاية دكتورة "اميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية.

وأوضحت وكيل المديرية أن المشاريع تمت تحت إشراف دكتورة "ميرندا تواضروس" مدير إدارة الجودة بالمديرية و فريق العمل بالمديرية و المستشفى وتم عمل المشاريع بطريقة KAIZEN اليابانية ، لإختزال وقت الانتظار بقسم الطوارئ وتحسين رضى المرضى بالعيادات.

وأوضحت أيضا أنه سيتم تعميم المشروع على جميع المستشفيات خاصة المستشفيات العام وتعميم جميع الحلول و المقترحات ،وسيتم البدء بطوارئ مستشفى ابوقير بدايه من اليوم، ويتم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون المشترك بين إدارات الجودة مركزى والطوارئ مركزى وفريق الحوكمة بالمديرية و فريق خدمة المواطنين بالمديرية و ذلك تحت اشراف وكيل المديرية علاجى بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وذلك ضمن "مشروع تكامل و دمج خدمات المواطنين" الذى تم البدء به منذ الاول من ديسمبر الماضى للعمل وعمل استبيانات عشوائية للوقوف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة والعمل على حلها و تلافى اسباب الشكاوى.