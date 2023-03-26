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شحن 145 ألف طن كلينكر بميناء شرق بورسعيد

الأحد، 26 مارس 2023 01:56 م
شحن 145 ألف طن كلينكر بميناء شرق بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الدول الافريقية المستورد الأول عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، فقد استقبلت السفينة MANNA القادمة من تركيا لشحن 59 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا.
 
كما استقبلت الميناء السفينة VIENNA WOODN القادمة من تركيا لشحن 48500 طن من خام الكلينكر متجهة إلى كوت ديفوار، كما وصل الميناء السفينة STRATEGIC HARMONY لشحن 38 الف طن من خام الكلينكر إلى الدومينيك.
 
وفى هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وكذا عمليات الشحن على الأرصفة.
 

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