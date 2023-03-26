سفير أوكرانيا بالمملكة المتحدة يشكر شعب بريطانيا لدعم بلاده خلال الأزمة الراهنة

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أعرب السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة فاديم فولوديروفيتش بريستايكو، السبت، عن شكره للشعب البريطاني لوقوفه بجانب أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية ضدها.

وقال بريستايكو - وفقا لما نقله الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "أشعر بالامتنان لجميع المجالس المحلية البريطانية وجميع العائلات التي فتحت منازلها وقلوبها وأحيانًا محافظ النقود أمام الأوكرانيين الفارين من أهوال الحرب".

وأشاد بريستايكو بمخطط منازل لأوكرانيا في المملكة المتحدة الذي يعد أحد أسرع برامج التأشيرات وأكبرها وأكثرها سخاءً في التاريخ البريطاني.

وأكد السفير الأوكراني أن 160 ألف امرأة وطفل أوكراني وصلوا إلى الشواطئ البريطانية وتم الترحيب بهم في المجتمعات والمدارس البريطانية.

ونوه أن "البعض لا يزال بحاجة إلى المساعدة، ولا تزال الحرب غير المبررة مستعرة في أوكرانيا وأطلب من أولئك الذين يستطيعون أن يقدموا دعمهم".