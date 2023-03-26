رفع الجلسة العامة لـ"الشيوخ".. والانعقاد غدا بحضور وزيرى الصحة والتضامن

كتب كامل كامل

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، التي ناقشت استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وأشار إلي أن الجلسة العامة المقبلة تنعقد غدا لاستكمال مناقشة ذات الموضوع،

ودعا مجلس الشيوخ حضور وزيري التضامن والصحة، الجلسة العامة لمجلس غدا الإثنين، لاستكمال مناقشة "استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم: "حرصا على الصالح العام للمواطنين لا يمكن أن نترك الأمر وسوف نستمع إلى وزير الشباب في هذا الأمر وحتى لا نحمله المسئولية كاملة ونظرا لأهمية الموضوع نستكمل باكر المناقشة مع دعوة وزيري التضامن والصحة لحضور الجلسة لاستيضاح سياسة الحكومة في دعم قادرين باختلاف ".