وذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" أن برايوت البالغ من العمر 69 عامًا يترشح عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يواجه بايتونج تارن شيناواترا، المرشحة عن حزب بويا تاى، وهى ابنة رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا.



وقال برايوت إن حكومته المقبلة ستواصل عمل إدارته الحالية بيد ثابتة، مشيرًا إلى أن أهم شيء هو الدفاع عن الوطن وحماية المؤسسة الرئيسية للبلاد.



يشار إلى أن برايوت، الذى يتولى السلطة منذ عام 2014 عندما أطاح الجيش بحكومة مدنية، قد تم انتخابه زعيمًا مدنيًا فى عام 2019.