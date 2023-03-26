رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الطلاب الفائزين بمسابقة حافز الابتكار

الشرقية حمدى عبد العظيم

قدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، بخالص التهانى لأبنائه وبناته المبدعين والموهوبين أعضاء فريق الجامعة الفائزين بمسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2023 والمقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى، مؤكدا أنها تعد فرصة لتحقيق حلم الشباب ممن لديهم أفكار مشروعات تكنولوجية مبتكرة لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم ومساعدتهم فى تنفيذها للوصول بها للسوق المحلى والدولى.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولى بالجامعة، أن المقترح الإبتكارى الفائز هو أحد مخرجات مشروع بحثى طلابى من كلية الحاسبات والمعلومات تحت إشراف الدكتور محمود محمد إسماعيل الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات والفريق المشارك بقيادة قائد الفريق الطلابى عمر السيد فاروق بكلية الحاسبات والمعلومات، وهو عبارة عن "تشخيص أمراض الأسنان باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف عسكورة أن جامعة الزقازيق شاركت بعدد 19 مقترح ابتكارى فى المسابقة منها: ريوت، تأهيل، انتيلچينس، إدارة المياه الذكية، ROBO BRAIN، سينسور، مشروع الاستدامة الخضراء، Ai Control، القيادة الذكية، عالم بلا توحد، توجيزر، رؤية، موقف السيارات الذكى، VIPs، إشارة، Anonymous، Future X، make it automated، والتى تتناول بعض القضايا مثل إطار التعلم العميق القابل للتفسير لتوليد الطاقة المتجددة والتنبؤ بالاستهلاك باستخدام إنترنت الأشياء، وكرسى متحرك ذكى يعمل من خلال إشارات المخ أو حركة العين مرفق بتطبيق هاتف للرعاية الطبية، مشروع الاستدامة الخضراء، نظام النقل الذكى، تشخيص اضطراب طيف التوحد فى مرحلة الطفولة المبكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وغيرها.

وأشار الدكتور محمد الجمّال مدير وحدة ريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة إلى فوز عدد 32 فريق يمثلوا 32 جامعة ومعهد عالى فى مسابقة حافز الابتكار، وسوف يتم البدء فى صرف الدعم المالى الذى يصل إلى ٤٠ ألف جنيه للفرق المؤهلة فور استكمالهم لخطابات الترشح من الجامعات وتوقيع العقود مع الصندوق، كما سيبدأ التدريب المخصص لأعضاء الفرق الطلابية اعتبار من يوم 27 مارس القادم.

جدير بالذكر أن مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2023 المقدمة من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى، والتى تم إطلاقها فى 8 فبراير الماضى، قد تقدم للمسابقة 168 فريق طلابى، يمثلون 46 جامعة مختلفة، وقام منسقى الجامعات بعملية التصفية الأولية، حيث قاموا بترشيح أفضل 3 فرق لتمثيل جامعاتهم، ليصبح عدد الفرق الطلابية المؤهلة من التصفية الأولى هو 100 فريق طلابى يمثل 46 جامعة، ووصل للمرحلة النهائية والفوز بالدعم المادى المقدم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالى 32 فريق طلابى منهم فريق جامعة الزقازيق.