رئيسة مجلس النواب التشيكي تصل إلى تايوان لبحث العلاقات بين البلدين

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وصلت رئيسة مجلس النواب التشيكي، ماركيتا بيكاروفا أداموفا، إلى تايوان، اليوم السبت، على رأس وفد من 160 عضوًا.

وذكرت صحيفة "تايوان نيوز" المحلية أن المجموعة هبطت في مطار تايبيه سونجشان على متن طائرة حكومية تشيكية بعد ظهر اليوم، ومن المقرر أن تلقي أداموفا كلمة أمام المجلس التشريعي في 28 مارس.

وقالت المتحدثة التشريعية يو سي كون، التي رحبت بأداموفا في المطار، إنها ستكون أول رئيسة تشريعية من دولة ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان لإلقاء خطاب في البرلمان التشريعي.

وستجتمع أداموفا في الفترة من 25 إلى 29 مارس مع الرئيسة تساي إنج وين ومع وزراء الحكومة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي بيان بالمطار، قالت أداموفا إن الاهتمام بزيارتها لتايوان كان عاليًا لدرجة أنها كان بإمكانها ملء طائرة ثانية بمزيد من أعضاء الوفد.