رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن مرافقتها ماكرون فى زيارة للصين الأسبوع المقبل

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة الصين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوائل الشهر المقبل.

وفى مؤتمر صحفي عقب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال ماكرون إنه اقترح على فون دير لاين أن ترافقه إلى الصين في 4 أبريل حتى يتمكنوا من التحدث "بصوت موحد".

وأضاف: "ليس لدي تفويض أوروبي، لأن فرنسا لديها دبلوماسيتها المستقلة - لكني مرتبط بالتنسيق الأوروبي".

وقال ماكرون إن فون دير لاين، التي تمثل المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي، ستنضم إليه - تمامًا كما فعل رئيس المفوضية آنذاك جان كلود يونكر، عندما استضاف الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الرئيس الصيني شي جين بينغ في باريس في عام 2019.

وأكد متحدث باسم المفوضية أن فون دير لاين ستكون مع ماكرون في رحلته ، وهي أول رحلة يقوم بها فون دير لاين إلى بكين كرئيس للمفوضية.

وقبل رحلتها إلى الصين، ستلقي فون دير لاين خطابًا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الخميس المقبل في بروكسل، وتأتي الرحلة في أعقاب زيارة رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إلى بكين في نوفمبر.

وأشار الرئيس الفرنسي أيضًا إلى أنه ناقش الاجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة ، قائلاً إن الاثنين يتشاركان "رؤية مشتركة". تلك الرؤية: هى "التعامل مع الصين من أجل الضغط على روسيا."

وقال: نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا لوقف النزاع ، مع احترام القانون الدولي ، بما في ذلك السيادة الإقليمية".

وهذا الأسبوع، زار الزعيم الصيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو - وهي خطوة أثارت قلق قادة الاتحاد الأوروبي في القمة، بالإضافة إلى رحلة ماكرون القادمة ، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال القمة إنه سيسافر أيضًا إلى الصين قريبًا.