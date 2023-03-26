اليوم السابع
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دولة آسيوية تقر إجازة أبوة للعاملين الذكور والآباء يخشونها.. اعرف التفاصيل

الأحد، 26 مارس 2023 10:01 ص
دولة آسيوية تقر إجازة أبوة للعاملين الذكور والآباء يخشونها.. اعرف التفاصيل رئيس حكومة اليابان فوميو كيشيدا
كتبت ريم عبد الحميد

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تسعى الحكومة اليابانية لتحفيز الموظفين الذكور بها لأخذ اجازة أبوة لرعاية أطفالهم، إلا أن هؤلاء الآباء يخشون للغاية من أخذ هذه الإجازة خوفا من فقدان عملهم.

وبحسب تقرير لشبكة سى إن إن الأمريكية، فإن السلطات اليابانية روجت فى العقد الأخير لرعاية الآباء لأطفالهم لمحاربة ثقافة ساعات العمل الطويلة فى البلاد، والتي لم تحرم فقط الآباء المثقلين بالعمل من قضاء الوقت مع العائلة، والامهات اللاتى تقررن البقاء فى المنزل من مسيراتهن المهنية، ولكنها ساهمت أيضا فى انخفاض معدل المواليد فى اليابان إلى واحد من بين الأدنى فى العالم.

وفى محاولة لانتهاز الفرصة الأخيرة لقلب هذا الموقف، فإن رئيس الوزراء الكندى فوميو كيشيدا كشف الأسبوع الماضى عن مجموعة من السياسات تشمل تعزيزات لدعم الأطفال وتعهد برفع عدد العاملين الذكور الذين يأخذون إجازة أبوة من 14% إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 85% بحلول 2023.

لكن البعض فى اليابان، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، والتي طالما عانت من تراجع معدل الخصوبة وشيخوخة السكان، يتشككون فى أن الخطة يمكن أن تحدث فارقا.

وقال ماكوتو إيواهاشى، عضو نقابة عمالية تخدم العاملين الشباب، إنه فى حين أن خطة الحكومة ذات نيو حسنة، إلا أن العديد من الرجال اليابانيين يشعرون بالفزع الشديد من أن أخذ هذه الإجازة بسبب التداعيات المحتمل أن يواجهها من أرباب العمل.

 

ويحق للرجال اليابانيين أخذ أربعة أسابيع أجازة أبوة مع حصولهما على 80% من راتبهم، بموجب مشروع قانون تم تمريره من قبل البرلمان الياباني فى 2021.

 

لكن على الرغم من هذا القانون، فإن الرجال لا يزالوا يخشون من أن يكون أخذ هذه الإجازة ذا تأثير سلبى على احتمالات ترقيتهم، أو ان ينتهى الأمر بتوليهم منصب مختلف بمسئوليات أقل، بحسب إيواهاشى.

 

 


اليابان

حكومة اليابان

إجازة الابوة

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