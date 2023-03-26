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دار الإفتاء توضح حالات إخراج فدية الصيام .. إنفوجراف

الأحد، 26 مارس 2023 11:36 ص
دار الإفتاء توضح حالات إخراج فدية الصيام .. إنفوجراف دار الإفتاء
كتب لؤى على

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حددت دار الإفتاء المصرية قيمة كفارة الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته بالحد الأدنى 20 جنيها عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاءه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك، وبينت الدار الحالات التى يلزم فيها القضاء، مشيرة إلى أن القضاء: هو صيام يوم بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، وأوضحت ذلك من خلال الانفوجراف التالي: 
 
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دار الافتاء

فدية الصيام

شهر رمضان الافتاء

حكم من جامع زوجته ففى نهار رمضان

حكم من أكل فى نهار رمضان

حكم من شرب فى نهار رمضان

اليوم السابع بلس



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