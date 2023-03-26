حياة كريمة في أسوان.. دفع العمل بمشروعات المنشية وتلبية مطالب الأهالى.. صور

أسوان - صلاح المسن

مشروعات حياة كريمة، هى درة مشروعات الدولة المصرية، مشروعات غير مسبوقة تضئ قرى محافظة أسوان، مشروعات حيوية بدأ عدد كبير منها الخروج إلى النور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل على توفير الخدمة وتحسين مستوى العيشة داخل القرى، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين فى ريف مصر للافضل، ونشر الثقافة الرقمية وإعداد الكوادر المؤهلة.

وتشهد قرى مراكز محافظة أسوان دفعة تنموية للمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التى تلامس حياة المواطنين، على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أحدثت نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات، فضلا عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل للأهالى فى تلك القرى، من خلال مشاركتهم فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية.

ومن القرى المدرجة بمحافظة أسوان، قرية المنشية الجديدة، والمشروعات الجارية بقرية المنشية الجديدة بكوم أمبو لخدمة 45 ألف مواطن من الأهالى والمواطنين موزعين على 21 قرية فرعية ونجع وتابع.

وتشمل مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية السلسلة، ومشروع صيانة ورفع كفاءة مدرسة الكمبيل للتعليم الأساسى، ومدرسة المنشية الجديدة الابتدائية، ومدرسة المنشية شرق الابتدائية ومدرسة أبو راوى الابتدائية، ويجرى بالتوازى العمل فى أكثر من مشروع بمختلف القطاعات، حيث يجرى العمل، بمشروع توسعات مدرسة الحروب للتعليم الأساسى بنسب تنفيذ 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد مركز شباب المنشية الجديدة، ومشروع إنشاء وحدة إسعاف السلسلة، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية المنشية الجديدة ومشروع إنشاء ملعب خماسى وتطوير المبنى الإدارى بمركز شباب السلسلة، بنسب 98% لكل مشروع، علاوة على إنشاء وحدة إسعاف المنشية بحرى بنسبة تنفيذ 95%.



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مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (7)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (8)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (9)