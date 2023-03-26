اليوم السابع
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حسام زكى: القمة العربية المقبلة ستعقد فى السعودية 19 مايو المقبل

الأحد، 26 مارس 2023 12:15 م
حسام زكى: القمة العربية المقبلة ستعقد فى السعودية 19 مايو المقبل السفير حسام زكي
بيشوى رمزى

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قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة، إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية فى 19 مايو المقبل وذلك عقب المشاورات التى قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية وأفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة فى التاريخ المشار إليها. 

 

وأضاف الأمين العام المساعد، أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار خمسة أيام. 

 

تجدر الإشارة إلى أن عام 23 من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية فى موريتانيا والقمة العربية الأفريقية فى المملكة العربية السعودية. 


حسام زكى

الجامعة العربية

السعودية

موريتانيا



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