حالة الطقس اليوم الأحد 26/3/2023 فى مصر

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وأمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.