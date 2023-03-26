حافظ على سيارتك وتعرف على أهمية الصيانة الدورية

كتبت : أماني سمير

يسود اعتقاد خاطئ لدي البعض من أصحاب السيارات حول عمل الصيانة والفترات الملائمة لعمل الصيانة الدورية، والتي تحددها الشركة الأم طبقا لكل سيارة تابعة لها، فالبعض سيظن أنه طالما السيارة تسير جيدا دون ظهور أعطال بأنها بذلك في أفضل حال لأن هذا يعمل علي تقليل التكلفة، فالمبلغ المدفوع في تغيير أو تنظيف أو تشحيم قطعة، أفضل من المبلغ المدفوع لتغيير أكثر من قطعة، لذا يجب أن يكون لكل سيارة صيانة دورية محددة لضمان سلامة السيارة وبناءً عليه سلامة سائقها وراكبيها .

ويقدم "اليوم السابع" مجموعة من النصائح الذي يجب اتباعها للحفاظ علي عمر السيارة :

يجب العلم أن الصيانة الدورية للسيارة تختلف من كونها سيارة جديدة أو مستعملة، ففي الجديدة يكون لها جدول صيانات معتمد من التوكيل، يجب الالتزام به، أما المستعملة يجب عمل متابعة دورية قدر الإمكان مثل صيانة الـ 10 آلاف أو الـ 5 آلاف وهكذا، وذلك حسب نوع الزيت المستخدم في السيارة، وفي حالة الخمس آلاف يتم تغير زيت الموتور عند سير السيارة مسافة 4000 كيلو حفاظاً على الموتور .

أما في حالة العشرة آلاف يتم تغير الزيت عند السير بمسافة 9000 كيلو بحد أقصي، وذلك بالإضافة إلى تغير فلتر الزيت، وذلك لضمان عدم وجود زيت محروق، وهذه الصيانة للحفاظ على سلامة المحرك الداخلي للسيارة.

وبالنسبة لصيانة الـ 5000 يتم مراجعة سوائل السيارة وهى دورة مياه التبريد وزيت الفرامل، بالإضافة إلى مراجعة فلتر الهواء، ويفضل تغييره، ومتابعة فلتر التكييف موسمياً، والنظر إلى فلتر البنزين والبوجيهات، مع مراجعة تيل الفرامل الأمامي والخلفي، وتنظيفهم، مع مراجعة وتربيط العفشة بشكل كامل.