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جون كيربى: لا مؤشرات لدينا على نشر موسكو أسلحة نووية فى بيلاروس

الأحد، 26 مارس 2023 08:55 م
جون كيربى: لا مؤشرات لدينا على نشر موسكو أسلحة نووية فى بيلاروس جون كيربى
كتب محمد جمال

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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى، أنه لا مؤشرات لدى الولايات المتحدة، على نقل روسيا أسلحة نووية إلى بيلاروس، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف فى تصريح لقناة "سى بى إس": "ليس لدينا أى مؤشر على أن بوتين نفذ ما أعلنه أو نقل أى أسلحة نووية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروس.

وأوضح بوتين أن روسيا لن تسلم أسلحة نووية إلى بيلاروس، لكنها تفعله ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقود، وأن مواقع تخزين الأسلحة النووية في بيلاروس قيد التشييد، وستصبح جاهزة حتى الـ1 من يوليو المقبل.


جون كيربى

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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