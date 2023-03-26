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أعلنت السلطات التونسية إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى فى - بيان له اليوم "الأحد" -ان وحدات الحرس الوطنى العاملة بالقصرين تمكنت من ضبط 23 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية .