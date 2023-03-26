وفى سياق آخر، أضاف أن الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بالمهدية بإقليم الحرس البحرى بالوسط تمكنت من إحباط عمليتين اجتياز للحدود البحرية خلسة ، كما تمكنت من نجدة و إنقاذ 74 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.


وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم .